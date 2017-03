Facebook zeigt BBC-Reporter an

Im Rahmen einer Recherche über Kindesmissbrauch hatten zuerst Reporter der BBC anstößige Inhalte bei Facebook gemeldet. Dort forderte man Beweise. Das Versenden des Materials wiederum zeigte Facebook dann bei der Polizei an.



Der Vorgang mutet ein wenig seltsam an. BBC-Reporter melden bei Facebook insgesamt 100 Inhalte, die in Zusammenhang mit Kindes- missbrauch stehen. Nur 17 davon löscht das Unternehmen, mit dem Verweis, dass es sich bei den restlichen 83 offensichtlich pädophilen Posts nicht um Verletzungen der Unternehmensstandards handelt, wie die "Zeit" berichtet.