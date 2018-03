Facebook zeigt mehr Spiele der Major League Baseball (MLB)

Am 4. April überträgt das Facebook-Portal der MLB die Partie der New York Mets gegen die Philadelphia Phillies im Livestream. Dieses Spiel bildet den Auftakt von 25 exklusiven Livestreams der MBL auf Facebook.



Im vorigen Jahr hatte Facebook bereits 20 Partien übertragen. Neben einem Livestream wird es auf Facebook auch Highlights und Teamberichte geben.

Facebook steigt in den USA immer mehr in die Sportübertragungen ein. Neben Baseball überträgt das soziale Netzwerk mexikanischen Fußball, American Football, Tischtennis und Crossfit-Wettkämpe.



Das 25-Spiele-Paket wird exklusiv auf Facebook Watch in den Vereinigten Staaten über die MLB Live-Show-Seite zu sehen sein. Die 30 Major League Clubs haben den Deal einstimmig angenommen.



Im April werden folgende Spiele übertragen:

Mittwoch, 4. April: Philadelphia Phillies gegen New York Mets, 13.10 Uhr (9.10 Uhr MEZ)

Mittwoch, 11. April: Milwaukee Brewers gegen St. Louis Cardinals, 13.15 Uhr (9.15 Uhr MEZ)

Mittwoch, 18. April: Kansas City Royals gegen Toronto Blue Jays, 16.07 Uhr (12.07 Uhr MEZ)

Donnerstag, 26. April: Arizona Diamondbacks gegen Philadelphia Phillies, 13.05 Uhr (9.05 Uhr MEZ)

Im vergangenen Mai haben sich MLB und Facebook zusammengeschlossen, um 20 Spiele während der Spielzeit 2017 live zu streamen, wobei diese wöchentlich am Freitagabend ausgestrahlt wurden. Diese Kooperation wird nun zur neuen Saison nochmal ausgebaut.