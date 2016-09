"Fack Ju Göhte"-Remake auch in Mexiko erfolgreich

An den Erfolg von "Fack Ju Göthe" knüpft das spanischsprachige Remake "No Manches Frida" nicht nur in den USA an. Auch in Mexiko kommt der Film beim Publikum gut an.



Am vergangenen Wochenende startete das spanischsprachige Remake von "Fack Ju Göthe" namens "No Manches Frida" in den mexikanischen Kinos. Nachdem der Film bereits beim spanischsprachigen Publikum in den USA gut ankam, setzt er seinen Erfolg nun auch in Mexiko fort.