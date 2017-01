Fahrgastverband freut sich über WLAN in ICE-Zügen

Mit dem neuen Jahr hat die Deutsche Bahn das WLAN in ihren Zügen hochgerüstet. Der Fahrgastverband zeigt sich zufrieden mit dem Internetzugang in der zweiten Klasse der ICEs.



Der Fahrgastverband Pro Bahn ist zufrieden mit dem verbesserten Internetzugang in den ICE-Hochgeschwindigkeitszügen. "Es funktioniert ordentlich", sagte Verbandssprecher Karl-Peter Naumann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Seit 1. Januar haben auch in der zweiten Wagenklasse alle ICE-Fahrgäste der Deutschen Bahn kostenlos Zugriff aufs Internet über ein lokales Funknetz (WLAN).