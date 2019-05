Fahrplan für Bundesliga-Finale am Wochenende bei Sky

Am Samstagnachmittag endet der Kampf um den Thron in der Bundesliga. Nach einem packenden Rennen um die Deutsche Meisterschaft, in dem zwischenzeitlich sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Bayern wie der sichere Sieger aussahen, fällt die Entscheidung nun am 34. Spieltag.



Anlässlich des engsten Titelrennens in der Bundesliga seit zehn Jahren zeigt Sky die Entscheidung in der Meisterkonferenz, in der Wolff-Christoph Fuss und Frank Buschmann ausschließlich das Fernduell zwischen dem FC Bayern gegen Frankfurt und dem BVB in Gladbach begleiten.



Darüber hinaus stehen wie gewohnt alle neun Begegnungen des 34. Spieltags wahlweise in der Original Sky-Konferenz und als Einzelspiele zur Verfügung.



Moderator Michael Leopold begrüßt die Zuschauer dieses Mal bereits ab 13.30 Uhr zum "Super Samstag". An seiner Seite werden die Sky-Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund sämtliche Partien und alle Entscheidungen des Nachmittags besprechen und die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore" (17.30 Uhr bis 20 Uhr) analysieren. Außerdem melden sich Sky-Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann aus der Allianz Arena.