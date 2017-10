Fairphone und Apple sind am Grünsten

Das Greenpeace-Branchenranking bei grüner Elektronik führen Fairphone und Apple an. Apples stärksten Konkurrenten Samsung schert die Umwelt eher wenig.



Geräte von Fairphone und Apple erfüllen wesentliche Umweltstandards und führen das heute vorgestellte Greenpeace-Branchenranking zu grüner Elektronik an. Smartphones, Laptops und Tablets von Samsung und Huawei landen darin auf den hinteren Plätzen.