Fake News: Bundeswahlleiter warnt vor Einfluss im Wahlkampf

Die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus und die Angst einer Beeinflussung durch Falschnachrichten im Internet wächst. Nun stimmt auch der Bundeswahlleiter in den Chor der Warnenden vor Fake News ein.



Der Bundeswahlleiter Dieter Sarreither sieht eine reale Gefahr durch gefälschte Nachrichten (Fake News), mit denen Wähler manipuliert werden könnten. "Die Bürger und die Medien müssen in diesem Wahlkampf besonders sensibel auf Nachrichten reagieren. Sie müssen wissen, dass es Versuche gibt, sie zu manipulieren", sagte Sarreither den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag). Parteien und Medien seien besonders aufgefordert, "durch noch sorgfältigere Prüfungen falsche von richtigen Informationen zu unterscheiden".