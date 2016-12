Fake-News: Facebook lässt sich neues Tool patentieren

Nach harter Kritik arbeitet Facebook an Wegen, die Verbreitung von Falschnachrichten über sein Netzwerk zu verhindern. Jetzt hat das Unternehmen sich sogar ein Tool patentieren lassen.



Die neue Technologie trägt die Patentnummer 0350675. Dahinter versteckt sich ein Tool mit dem Facebook zukünftig gegen Fake-News vorgehen könnte. Das berichtet die amerikanische Plattform "The Verge". Das System soll unangemessene Texte und Bilder erkennen und aus dem Netzwerk löschen.