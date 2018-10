"Fake News" vor 80 Jahren - Orson Welles' "Krieg der Welten"

Vor 80 Jahren holt Orson Welles Marsmenschen auf die Erde. Sein geniales Radio-Hörspiel nach der Vorlage "Krieg der Welten" schreckt Hörer auf. Es ist ein frühes Beispiel für Fake News.



Die Schlagzeilen beschrieben Panik und Terror: "Radioshow versetzt Nation in Schrecken", meldete der "Boston Daily Globe". "Viele flüchten aus ihren Häusern "vor Gasangriff vom Mars"", titelt die "New York Times". Es war die Reaktion auf das legendärste Hörspiel der Radiogeschichte, das an einem friedlichen Sonntagabend allem Anschein nach Hysterie auslöste.