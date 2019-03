"Fakt ist!" diskutiert über Chemnitzer Hooligans

Chemnitz ist zuletzt aufgrund von Rechtsradikalismus wieder einmal negativ in die Schlagzeilen geraten. Diesmal steht der Fußball im Fokus. "Fakt ist!" widmet sich der brisanten Thematik.



Samstag letzte Woche gab es vor dem Spiel des Chemnitzer FC gegen VSG Altglienicke vor 4.000 Menschen eine Gedenkfeier mit Pyroshow für den verstorbenen Gründer der Vereinigung HooNaRa (Anm.: Steht für Hooligans, Nazis und Rassisten) Thomas Haller im Chemnitzer Stadion.