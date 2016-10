Fakten vs. Unterhaltung in Dokus: National Geographic diskutiert

Dokus erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Zuschauern, wie der Start zweier Doku-Kanäle vor Kurzem belegt. In einem hochkarätig besetzten Diskussionspanel geht National Geographic während der diesjährigen Medientage München der Frage nach Relevanz und Zukunft von Dokumentationen nach.



Die Anschläge von München und Nizza haben im Sommer einen Großteil der Berichterstattung bestimmt. Doch wie viel davon darf im Fernsehen gezeigt werden, welche Bilder darf man den Zuschauern zum Abendessen servieren? Eine Frage, der sich sich auch National Geographic während der Medientage München, die in diesem Jahr von 25. bis 27. Oktober stattfinden, in einem hochkarätig besetzten Panel annimmt. In "You can handle the truth – The role of Factual Entertainment between escapism and eye opening" wird am Dienstag um 12.15 Uhr die Zukunft und Relevanz von Dokumentationen diskutiert. Besonderer Schwerpunkt ist dabei das Spannungsfeld von Faktenvermittlung und Unterhaltung, in dem sich Dokus bewegen.