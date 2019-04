Faktencheck zur Europawahl: ZDF prüft Aussagen von Politikern

In diesem Jahr werden die neuen Mitglieder im Europaparlament gewählt. "ZDFcheck19" will im Vorfeld mit einem crossmedialen Faktencheck-Projekt Aussagen von Politikern auf Herz und Nieren prüfen.



Heute geht es los mit dem neuen Faktencheck-Projekt vom ZDF. Acht Wochen vor der Europawahl startet der "ZDFcheck19". Das Proekt überprüft Aussagen von Politikern auf ihre Richtigkeit. Neben dieser Recherche fertigt das Team auch Infografiken zu Europafakten an, zum Beispiel zu Mindestlohn, Wehrpflicht oder Rente.