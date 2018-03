"Falco" feiert Deutschlandpremiere bei ZDFneo

"Der letzte Bulle" en francais! Die französische Adaption des Krimiformates findet nun auch seinen Platz im deutschen Fernsehen. ZDFneo hat sich gleich vier Staffeln "Falco" gesichert.



Erstmalig im deutschen Fernsehen wird "Falco" gezeigt. Die französische Version von "Der letzte Bulle" feiert seine Deutschland-Premiere beim jungen Spartensender ZDFneo.