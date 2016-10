Fall "Team Wallraff": RTL droht Niederlage vor Gericht

Die Folge des "Team Wallraff" von RTL über vermeintliche Missstände in den Marseille-Kliniken beschäftigt weiter die Gerichte. Am Freitag wurde das klagende Unternehmen vom Landgericht Hamburg bestätigt.



Für das Aufdecken zahlreicher Missstände in Unternehmen erhält das "Team Wallraf" viel Lob, die Betroffenen zeigen sich dagegen nicht begeistert. Gegen die Investigativ-Journalisten von RTL gehen die meisten Unternehmen nicht vor, doch im Fall der Marseille-Kliniken liegt die Lage anders. Nachdem der Pflegekonzern bereits im Februar eine einstweilige Verfügung erwirkt hatte, konnte nun ein weiterer juristischer Erfolg gegen den Kölner Sender erwirkt werden.