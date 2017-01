"Falling Water": Amazon kontrolliert den Traum

Eine gehörige Portion Mystery holt sich Amazon Prime Video in Deutschland, Österreich und Großbritannien ins Programm und startet die provokative Serie "Falling Water". Hier wird die Welt mit Gedanken anderer kontrolliert.



Drei Personen stehen in der neuen Amazon-Mystery-Serie "Falling Water" im Mittelpunkt der Erzählung. Zunächst scheinen sie rein gar keine Verbindung zueinander zu haben und auch keine Gemeinsamkeiten. Doch allmählich wird ihnen klar, dass sie alle denselben Traum träumen und jeder von ihnen einen anderen Teil dieses Traumes im Schlaf erfährt. Als sie sich in ihrer Traumwelt auf eine sehr persönliche Suche begeben, begreifen Sie nach und nach, dass ihr Traum noch eine völlig andere Bedeutung hat - und womöglich bald ihr Leben auf dem Spiel steht.