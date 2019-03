Faltbares Samsung Galaxy Fold ab Mai erhältlich

Das Galaxy Fold kommt schon bald nach Deutschland. Über die Deutsche Telekom, Telefónica, Vodafone und im Samsung Online Shop kann es demnächst bestellt werden.



Im Mai kommt das faltbare Smartphone von Samsung auch in Deutschland in den Handel. Mit der Deutschen Telekom, Telefónica und Vodafone sind nun jetzt auch die Launch-Partner für das Galaxy Fold bekannt. Samsungs erstes Falt-Handy wird also kein Exklusiv-Produkt.