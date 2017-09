Familiensender RiC feiert Geburtstag

Der Familiensender hat Geburtstag und feiert dieses kleine Jubiläum mit dem ein oder anderen Programmhighlight.



Am 10. September 2012 ging der Familiensender RiC TV erstmals an den Start. Am kommenden Samstag feiert der Sender daher in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum. Zur Feier des Tages gibt es erneut ein kinder- und familienfreundliches Programm, versehen mit dem ein oder anderen Highlight.