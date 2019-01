Family TV hat als Name ausgedient - TM3 ist wieder da

Die Neuauflage des Senders TM3 hat lange auf sich warten lassen. Diese Woche wurde sie in Form einer Umbenennung von Family TV schließlich vollzogen.



Am Wochenende wurde Family TV zehn Jahre alt. In der rund fünfstündigen Show zu diesem Anlass blickten die Moderatoren zusammen mit zahlreichen Gästen auf die Historie des Senders zurück und gaben Einblick in die Höhen und Tiefen der FamilyTV-Geschichte, die 2009 einst als "Deutschlands 1. Internet-Fernsehsender" mit einem 24- Stunden-Programm begann.