Family TV startet neue Live-Sendung mit Richter Hold

Zum ersten Mal in drei Jahren bringt Family TV mit "Willkommen Zuhause" eine eigenproduzierte Live-Sendung an den Start. Prominente Experten und Gäste inklusive.



Am 9. Mai feiert "Willkommen Zuhause" um 20.15 Uhr Premiere, die neue Live-Sendung von Family TV. Sender-Geschäftsführer Timo C. Storost und Alexander Kreilinger moderieren die interaktive Sendung, die eigenen Angaben zufolge aktueller als Nachrichten und informativer als jedes Magazin sein soll. Als All-Round-Show wird "Willkommen Zuhause" bezeichnet. Abgedeckt werden Rückblicke auf die Woche, Neuigkeiten aus der Politik, dem Sport, der Musik, dem Film- und Fernsehgeschehen der Welt der Bücher und der Welt der Schönen und Reichen sowie Themen, die die Menschen bewegen.