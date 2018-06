Fan-Tag im Fernsehstudio bei den "Roten Rosen" in Lüneburg

Fans der ARD-Serie "Rote Rosen" können am Sonntag (17. Juni) wieder das Studiogelände in Lüneburg besichtigen.



Auch die Hauptdarsteller und Mitwirkende früherer Staffeln sollen dabei sein, hat ein Produktionssprecher angekündigt. So könnten die Besucher außer der derzeitigen Haupt-Rose Madeleine Niesche auch Jenny Jürgens treffen. Gerry Hungbauer und Brigitte Antonius sollen auch kommen, die beiden sind seit dem Start der "Rosen" im November 2006 durchgehend dabei. Zum Programm gehören Autogrammstunden sowie eine Versteigerung von Requisiten und Kostümen.