Fantasy-Serie "Find me in Paris" verzaubert das ZDF

Die internationale Produktion "Find me in Paris - Tanz durch die Zeit" feiert ihren Start im ZDF. Die russische Prinzessin Lena nimmt Zuschauer mit zu historischen Pariser Schauplätzen.



Das ZDF kündigt einen fantastischen Neuzugang für sein TV-Programm an. Die Tanzschülerin Lena tanzt ab Sonntag (11. November) in der Serie "Find me in Paris" durch die Straßen der französischen Hauptstadt im Jahre 1905.