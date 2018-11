Fargo, Chucky, Grease & Roger Rabbit - Klassiker am Wochenende

Das Wochenende im TV einige Leckerbissen aus vergangenen zu bieten. DIGITAL FERNSEHEN serviert vier Klassiker von diesem Freitag bis zur Sonntags-Prime-Time auf einen Blick.



Am heutigen Freitagabend bringt 3sat um 22.25 Uhr wieder einmal "Fargo - Blutiger Schnee" von den Coen-Brüdern ins TV. Der Klassiker bescherte den Filmemachern einst den Drehbuch-Oscar 1997 sowie den Preis als beste Hauptdarstellerin für Frances McDormands Verkörperung der schwangeren Polizistin Marge Gunderson. Spätestens mit diesem Film war das Filmemacher-Brüderpaar, dass auch "The Big Lebowski" oder "No Country for Old Men" verantwortete, in der Beletage Hollywoods angelangt.



"Fargo" wurde später, im Jahre 2014 als Serie adaptiert. Die Coen-Brüder sind auch hier als Produzenten involviert. Beinahe wäre es jedoch schon ein Jahr nach dem Kinofilm zum TV-Spin-off gekommen. 1997 war eine Pilotfolge bereits im Kasten. Es fand sich jedoch kein TV-Sender, bis das Projekt 2003 in einer Reihe interessanter aber nicht umgesetzter Serien-Piloten bei dem US-Sendernetzwerk Trio gezeigt wurde. Mehr wurde aus diesem Ansatz aber auch nicht. Immerhin hat es nur zehn weitere Jahre gedauert bis aus dem Filmklassiker eine Serie wurde.