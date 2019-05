"Fariña": MagentaTV zeigt spanischen Drogen-Thriller

Telekom-Kunden sehen bei MagentaTV bald "Fariña – Cocaine Coast". Die preisgekrönte Serie beruht auf der wahren Geschichte des spanischen Drogenbarons Sito Miñanco.



Am 6. Juni fällt bei MagentaTV der Startschuss für die Geschichte des jungen Fischers Sito, der es in die oberste Riege der internationalen Drogenhändler schafft. Mit "Fariña – Cocaine Coast" sehen Telekom-Kunden einen Drogen-Thriller aus Spanien, der auf einer wahren Begebenheit beruht.