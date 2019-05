Fassbinder Center mit Nachlass des Regisseurs eröffnet

Einem der einflussreichsten deutschen Regisseure wird künftig in einem eigens eingerichteten Museum gehuldigt. Deutsches Filminstitut und Deutsches Filmmuseum (DFF) eröffneten gemeinsam das Fassbinder Centrum in Frankfurt.



Für Rainer Werner Fassbinders Schriften waren mehr als 180 Archivboxen notwendig: Seit Montag ist der Nachlass des Filmregisseurs (1945-1982) im DFF Fassbinder Center in Frankfurt zugänglich. Der Nachlass des früh verstorbenen Fassbinders, der mit Filmen wie "Die Ehe der Maria Braun" und "Lili Marleen" als einer der bedeutendsten Filmemacher der Nachkriegszeit gilt, wurde mit Hilfe von Hessischer Kulturstiftung und der Kulturstiftung der Länder angekauft. Auch die Stadt Frankfurt hat sich beteiligt.