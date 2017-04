"Fast & Furious 8" startet auch in Deutschland furios

Blitzstart für "Fast & Furious 8": Der Actionfilm hat in Deutschland gleich am ersten Wochenende locker die Zuschauer-Million geknackt.



1,13 Millionen Fans sahen nach vorläufigen Trendzahlen den achten Teil der Reihe mit Vin Diesel, Dwayne Johnson und Charlize Theron, wie Media Control am Montag mitteilte.