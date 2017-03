Fast jeder dritte Autofahrer schreibt SMS am Steuer

Wie das Marktforschungsinstitut des Digitalverbands Bitkom herausgefunden hat, beschäftigen sich gefährlich viele Autofahrer intensiv mit ihrem Handy oder Smartphone. 31 Prozent der Befragten schreiben sogar Nachrichten.



Mehr als vier von zehn Fahrern (44 Prozent) gaben außerdem an beim Fahren regelmäßig mit dem Handy am Ohr zu telefonieren. Diese Zahlen sind das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter 1016 Erwachsenen Deutschen von Bitkom Research, dem Marktforschungsinstitut des Digitalverbands Bitkom.