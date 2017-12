Fast jedes dritte Startup auf Einladung in der "Höhle der Löwen"

Die Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" gibt jungen Start-ups die Möglichkeit, ihre Ideen an Geldgeber zu verkaufen. Doch nicht alle nehmen aus eigenem Interesse teil.



Eigentlich sieht es immer so aus, als würden sich die Aspiranten aus eigenem Antrieb in "Die Höhle der Löwen" trauen. Das trifft auch auf die meisten zu, manche werden jedoch auch von den Machern in die Sendung geholt. Das ergab nun eine Recherche des Digitalmagazins "t3n".