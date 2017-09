Fast neun von zehn Kabel-Kunden gucken Digital-TV

Das Ende des analogen Kabelfernsehens zeichnet sich früher ab als gedacht. Der Branchenverband ANGA fordert eine rasche gesetzliche Regelung zum Ausstieg. Bereits jetzt schauen fast alle deutschen Kabel-Haushalte digital fern.



Die Nutzung digitaler Angebote im Kabelfernsehen ist erneut deutlich gestiegen: Nach dem heute veröffentlichten Digitalisierungsbericht der Landesmedienanstalten liegt die digitale TV-Nutzung im Kabel jetzt bei 88,6 Prozent, das sind 6,5 Prozentpunkte mehr als 2016.



ANGA-Präsident Thomas Braun kommentiert das positive Ergebnis: „Mit der weiter gestiegenen digitalen TV-Nutzung und der bereits erfolgten Umstellung in drei Bundesländern wird der Ausstieg aus der analogen TV-Übertragung ab Ende 2018 nun greifbar.“