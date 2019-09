Fast niemand würde ein E-Auto kaufen

Wenn Elektroautos die Technologie der Zukunft sein sollen, sind wir wohl noch nicht so weit: Eine Umfrage enthüllt, dass die meisten potentiellen Autokäufer sich für Benziner entscheiden würden.



Dieses Stimmungsbild förderte eine YouGov-Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Check24 zu Tage. Ernüchternde Zahlen für die schadstoffärmeren E-Autos, die allerdings nach wie vor als unpraktisch gelten und unterm Strich im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte ihrer Ladezellen keine besonders gute Ökobilanz vorweisen können: Nur sieben Prozent der Kaufinteressenten im PKW-Segment würden sich für ein reines Elektroauto entscheiden.

Für eine Hybrid-Lösung würden sich immerhin zehn Prozent der potentiellen Käufer erwärmen lassen – was ebenfalls keinen überragenden Zuspruch bedeutet. Am beliebtesten waren die rein akkubetriebenen Fahrzeuge bei Befragten in der Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahren – dort würden zumindest 13 Prozent der Umfrageteilnehmer den Kauf eines E-Autos in Betracht ziehen.



Nach der Demontage des Diesel ist somit klar, welche Fahrzeugart bei den Befragten am höchsten im Kurs stand: Mit 52 Prozent der Interessenten konnte sich der klassische Benziner in der Umfrage als klarer Favorit unter den potentiellen Autokäufern durchsetzen.