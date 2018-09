Faszination Vampire: Darum wird die Buffy Neuverfilmung ein Hit

Es kommt immer wieder zu Neuverfilmungen alter Kultserien: Nun soll auch der Hit "Buffy - Im Bann der Dämonen" aus den Neunzigern wieder über die Fernseher-Bildschirme flackern.



Joss Whedon, der Schöpfer von Buffy, soll auch wieder mit dabei sein. Die Hauptdarstellerin wird jedoch diesmal nicht Sarah-Michelle Gellar sein. Warum Vampire die Menschheit seit Anbeginn der Zeit in ihren Bann ziehen und was bereits über die Neuauflage von Buffy bekannt ist, wird im Folgenden verraten.



Die Geschichte des Vampirs geht weit zurück

Der Vampir gilt als unsterblich und kaum ein Geschöpf hat die Menschen so sehr in Aufregung versetzt, wie der Blutsauger. Um die zumeist angsteinflößenden Wesen ranken sich Legenden und Mythen und vor allem Bram Stokers "Dracula" prägte die Vorstellung von Vampiren in der heutigen Zeit.



Dabei war Dracula nicht der Beginn der Geschichte der Vampire. Schon in den Mittelalterzeiten kann man verwandte Vorstellungen nachweisen, und das in vielen verschiedenen Kulturkreisen. So kann man die Angst vor den ungeheuerlichen Dämonen auch in verschiedenen Ländern Asiens, Afrikas und Südamerikas wiederfinden. Hans Meuer, Vampirologe und Forscher von Mythen, begründet dies durch den altertümlichen Volksglauben, der damals vorherrschte und unzählige gefährliche und angsteinflößende Ungeheuer kannte. Meist existierten die untoten Blutsauger als Wesen ohne Gesicht. Erst im heutigen Glauben kann man dem Vampir konkrete Charakterzüge und Persönlichkeiten nachweisen.



In Europa gab es ebenfalls verschiedene Sagen um Dämonen, die denen des Vampirs glichen. Einzig die Eigenschaft des Blutsaugens – dem heutigen Hauptmerkmal des Vampirs – fehlte der europäischen Mythologie. Erst im 18. Jahrhundert vermischte sich der Glaube um die Blutsauger mit dem aus dem Balkan und es kam zum bis heute bestehenden Bild, welches besonders in der Literatur und in Filmen gerne dargestellt wird.