Fazit nach 70 Jahren öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Vor 70 Jahren wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland gegründet. Das nahmen Vorsitzende von ARD und BBC zum Anlass, dessen Bedeutung für eine demokratische Gesellschaft zu betonen.



Der öffentlich-rechtliche Rundfunk feiert sein 70. Jubiläum. Ein Festakt und eine Podiumsdiskussion sollen diesen Anlass gebührend würdigen. So erinnerten die Intendantinnen und Intendanten der ARD am Montag in Hamburg nicht nur an die Gründung vor 70 Jahren, sondern nutzen den Geburtstag, um die Bedeutung es öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Gesellschaft zu betonen.