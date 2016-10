"Fear the Walking Dead": Amazon Prime zeigt exklusiv Doppelfolge

Bei "Fear the Walking Dead" steht schon wieder das Staffelfinale kurz bevor. Amazon Prime Video feiert dies exklusiv mit einer Doppelfolge in Deutschland und Österreich.



Die zweite Staffel von "Fear the Walking Dead" geht zu Ende. Schon in Kürze müssen Fans der Weltuntergangsstory ein weiteres Mal ihre Lieblingsserie in eine Pause verabschieden. Doch nicht, ohne sich auf einen würdigen Abschluss freuen zu können. Amazon Prime Video zeigt am Montagdirekt nach US-Ausstrahlung das Finale der zweiten Staffel mit einer Doppelfolge. Zuschauern in Deutschland und Österreich steht dazu die Originalversion ebenso wie die deutsche Synchronfassung zur Verfügung.