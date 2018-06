Federer-Spiel als Appetitanreger auf Wimbledon im Free-TV

Nächsten Montag startet Wimbledon. Wie zuletzt laufen die Spiele des größten Tennisturniers des Jahres auf Sky. Mit einer Ausnahme - Roger Federers Auftaktmatch wird im Free-TV gezeigt.



Sky Sport News HD wartet am kommenden Montag mit einem besonderen Schmankerl für Tennisfans auf. Die Auftaktpartie von Roger Federer beim altehrwürdigen Tennisturnier in Wimbledon wurde von Sky im Free-TV platziert, um auf die Übertragungen im Bezahlfernsehen aufmerksam zu machen.