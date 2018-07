"Feinde des Volkes" gegen den Volkstribun: Trump und die Medien

Donald Trump biegt sich seine eigene Medienwelt zurecht. Er bevorzugt klar regierungstreu berichtende Organisation und führt Krieg gegen den Rest. Doch die "Feinde des Volkes" schlagen erfolgreich zurück.



Es ist eine der gewagteren Ansagen von Donald Trump: Die "Washington Post" und die "New York Times" werde es in sieben Jahren nicht mehr geben, prophezeite der US-Präsident jüngst auf Twitter. Die "Washington Post" sei ohnehin nur eine Propaganda-Maschine für den Online-Händler Amazon, mit dem sich die "Post" den Besitzer teilt: Jeff Bezos aus Seattle, mit einem Vermögen von 149 Milliarden Dollar reichster Mensch der Welt. Und vor allem: Viel reicher als Donald Trump, dessen Vermögen von Forbes zuletzt mit 3,1 Milliarden Dollar angegeben wurde - Nummer 766 auf der Liste.