Ferguson Ariva 4K: Ultra-HD-Empfang mit Android

Ab sofort ist die neue DIGITAL FERNSEHEN im Handel erhältlich. In der Dezember-Ausgabe nimmt die Redaktion einen Android-UHD-Receiver sowie diverse DVB-T2-Boxen unter die Lupe.

Bild: © Auerbach Verlag

Zweifellos der Markt der UHD tauglichen Receiver wächst. Auch wenn die Dreambox DM900 und weitere Linux-Geräte noch auf sich warten lassen, war es der Testredaktion von DIGITAL FERNSEHEN in den vergangenen Wochen möglich, ein neues UHD-Gerät zu testen. Der Ferguson Ariva 4K muss seine Leistungsfähigkeit in der Dezember-Ausgabe des Printmagazins beweisen. Die Besonderheit dieses Empfängers ist zweifellos das Android-Betriebssystem. Nicht immer konnten Boxen mit diesem für Tablet-PCs und Smartphones entwickelten System in der Vergangenheit überzeugen. Ob dies beim Ferguson Ariva 4K anders ist. zeigt der Test in der Ausgabe 01/17 der DIGITAL FERNSEHEN.



Natürlich ist im neuen Heft auch DVB-T2 HD wieder ein großes Thema. Gleich drei neue Receiver, darunter je ein Gerät von Technisat, Telestar und Octagon müssen ihre Leistungsfähigkeit zeigen.

Meldungen zu diesem Thema

Sky feiert Umzug von Sky Sport News ins Free-TV

MX1 strahlt Sky Sport News HD via Satellit aus

Frei empfangbar: Sky Sport News startet im Free-TV

Neben dem Empfang der verschlüsselten Angebote von Freenet schaut sich die Testredaktion auch vermehrt die Hybridfähigkeit der Empfänger an, schließlich sollen über die Freenet-TV-Plattform nicht nur auf klassischem Wege über die DVB-T-Antenne Signale in die Box gelangen, sondern bei den Oberklassegeräten auch über eine Internetverbindung. So können beispielsweise Spartensender ihre Inhalte noch preisgünstiger an die Zuschauer bringen. In den Gerätetests der Ausgabe 01/2017 der DIGITAL FERNSEHEN erfahren Sie, welche der drei Boxen dies ordnungsgemäß beherrscht.



Zudem hat sich die Redaktion des Printheftes mit dem mobilen Empfang des neuen DVB-T2-HD-Angebotes näher auseinandergesetzt. Dabei werden Eindrücke aus einer offiziellen Testfahrt und eigenen Tests übermittelt. Bisher ist aufgrund mobil nutzbarer Geräte weitestgehend unbekannt, wie sich der neue Standard auch für den mobilen Empfang im Auto eignet.



Die Highlights der aktuellen Ausgabe im Überblick:

Jetzt im Free-TV: Sky Sports News

DVB-T2-HD-Vergleich





Alleskönner: Günstige Universalfernbedienung





Digitale Alleskönner: DAB-Plus-Radio von Hama mit riesigem Funktionsumfang



Diese und viele weitere Themen lesen Sie in der DIGITAL FERNSEHEN 1/2017, die ab sofort an den Kiosken erhältlich ist.





Hier abonnieren





Hier Heft kaufen:









Hier Heft als ePaper kaufen:











Hier Heft als App kaufen: