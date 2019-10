Fernseh-Köchin bekommt eigene Zeitschrift

Die aus "The Taste" und "Lanz kocht" bekannte Hamburger Spitzenköchin Cornelia Poletto bekommt ein eigenes Magazin.



Die 148 Seiten dicke Zeitschrift soll im April 2020 im Jahreszeiten-Verlag erscheinen, wie die Fernsehköchin in Hamburg sagte. "Da wird mein ganzes Leben, das sich immer schon um Essen gedreht hat, erzählt", so die 48-Jährige. In dem Personality-Magazin werde es zudem um ihre Einstellung zu Tischkultur und Lebensart gehen.