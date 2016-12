Fernsehen 2016: Licht und Schatten bei den TV-Formaten

"Terror" glänzte bei der ARD, während sich für die NSU-Trilogie nur wenige Zuschauer interessierten. Licht und Schatten lagen auch 2016 bei den Formaten der Fernsehsender nah beieinander. Zeit für ein Resümee.



Was war denn noch gleich "Vom Spinner zum Gewinner"? Richtig: eine Existenzgründershow auf Kabel Eins, die kaum jemand sehen wollte. Das TV-Jahr hat den Sendern so einige Pleiten beschert, vor allem im Showbereich. Die Existenzgründershow "Die Höhle der Löwen" dagegen bescherte Vox unerwartet gute Quoten. Auf der Habenseite stehen - abgesehen von sportlichen Großereignissen - außerdem viele gute Filme. Eine Bilanz zum Thema Licht und Schatten auf der Mattscheibe:



Licht:



Das Erste



"Terror": Knapp sieben Millionen Menschen interessierten sich für das kammerspielartig inszenierte Stück, nach dem das Publikum darüber abstimmen konnte, ob ein Kampfpilot eine Passagiermaschine abschießen durfte, um zu vermeiden, dass sie in ein volles Stadion stürzt.



"Böse Wetter": Gut fünf Millionen Menschen verabschiedeten am 3. Oktober Schauspieler Götz George im Ersten mit dem Bergwerk-Drama "Böse Wetter". George, einem Großteil des Publikums als Ruhrpott-Rüpel Schimanski in Erinnerung, war im Juni gestorben.

"Anne Will" und vorher? Günther Jauchs gut vier Jahre währendes Intermezzo fürs Erste ist längst Geschichte nicht zuletzt wegen seiner Vorgängerin und Nachfolgerin Anne Will, die im Januar nahtlos den Polittalk am Sonntagabend übernahm.