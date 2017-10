Fernsehen ist das neue Kino – neues Serienfestival in Cannes

Cannes ist das Mekka des Films - und des Fernsehens. Und weil das Heimkino dank neuer Streamingdienste an Fahrt gewinnt, gibt es vom nächsten Jahr an in der Mittelmeerstadt auch ein Serienfestival.



Cannes macht sich selbst Konkurrenz: Dort wo die Stars und Sternchen der Kinowelt sich im Frühling auf dem Filmfestival tummeln, wird von nächstem Jahr an nur wenige Wochen vorher im April ein internationales TV Serien–Festival starten. "Hochwertige Fernsehserien begeistern das Publikum weltweit, und viele der großen Regisseure und Schauspieler, die wir bisher nur aus dem Kino kannten, finden wir nun in diesem Genre wieder", sagte die Festivalleiterin und ehemalige französische Kultusministerin Fleur Pellerin auf der Fernsehmesse MIPCOM in Cannes. Ähnlich wie beim Filmfestival werden dann die besten TV-Reihen untereinander im Wettbewerb stehen, in Kinos gezeigt und die besten im Rahmen einer glanzvollen Zeremonie gekürt – inklusive Promi-Aufgebot und hohem Glamour – Faktor.