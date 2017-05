Fernsehen to go: Neuer Minifernseher von Xoro

MAS Elektronik hat am Montag sein neues tragbares TV vorgestellt. Mit dem XORO PTL 900 können freie regionale Fernseh- und Radioprogramme empfangen und externe Geräte angeschlossen werden.



Im Wohnmobil, auf dem Balkon oder an einem anderen Platz, entfernt von dem heimischen TV-Gerät: Für alle, die auch unterwegs nicht auf eine Mattscheibe verzichten wollen, könnte ein tragbarer Minifernseher eine Option sein.

MAS Elektronik präsentierte am Montag das neuste 9-Zoll-Model aus den eigenen Reihen: den XORO PTL 900. Dieser biete die Möglichkeit, eine DVB-T2-Antenne, die mitgelieferten Kopfhörer, DVD Player oder Spielekonsole anzuschließen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Bis zu zwei Stunden könne der Minifernseher, ohne am Strom angeschlossen zu sein, benutzt werden, verspricht der Hersteller.



Das Gerät, das auch aufgestellt oder befestigt werden kann, hat integrierte Stereolautsprecher (zwei mal 1,5 Watt), eine Fernbedienung und bietet Aufnahmefunktionen. Aufgezeichnetes kann über den MicroSD-Karten- oder USB-Anschluss gespeichert werden. MPEG-4-, MP3- und JPEG- Dateien können auf dem XORO PTL 900 außerdem wiedergegeben werden.



Den Minifernseher von MAS Elektronik gibt es ab 119 Euro (UVP).