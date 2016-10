Fernsehen trotz Ende der analogen Ära

Der Umstieg von analogem zu digitalem Fernsehen ist bereits seit einigen Jahren voll im Gang. Nun wird schlussendlich das analoge Fernsehen ganz abgeschaltet, um einer neuen und besseren Technologie Platz zu machen.



Kurz zusammen gefasst heißt das Ende des analogen Fernsehens für Zuschauer, dass die TV-Bilder in HD-Qualität und mehr Programme erhalten werden. Klar ist, dass dem digitalen Fernsehsignal die Zukunft gehört. Doch welche Vorteile existieren nun wirklich und welche Voraussetzungen muss das Endgerät erfüllen, damit der Zuschauer in den Genuss der neuen Technologie kommt?



Die Vorteile im Überblick



Die größte Verbesserung stellt wohl der Empfang von besserem Bild- und Tonmaterial da. Wer sich einmal an High-Definition-Fernsehen gewöhnt hat, möchte dies nicht mehr missen. Doch erst die Digitalisierung der Signale macht dies möglich. Denn die übertragenen Daten werden komprimiert, benötigen dadurch weniger Bandbreite und sind unempfindlicher gegen Störungen.