Fernsehen via Internet: So funktioniert es

appen ohne Fernseher? Kein Problem. Immer mehr TV- und Internetanbieter stellen ihren Kunden sogenanntes lineares Fernsehen zur Verfügung. Die Preise sind meist sehr attraktiv. Nichtsdestotrotz ist eine gute Beratung empfehlenswert.





Videostreaming-Angebote werden immer beliebter

Das Streamen von Filmen und Serien, das auch als Video-on-Demand bezeichnet wird, erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit. So bezahlen laut dem IT-Verband Bitkom zwei von fünf Internetnutzern für Serien und Filme. Demzufolge konnte die Nutzung kostenpflichtiger Videostreaming-Dienste um knapp ein Drittel zulegen. Gerade bei jüngeren Internetnutzern kommen die Angebote sehr gut an. Kein Wunder also, dass auch ProSiebenSat.1 und Discovery eine Streaming-Plattform planen . Sie möchten dem Streaming-Giganten Netflix Konkurrenz machen.Neben diesen On-Demand-Angeboten gibt es aber noch einen weiteren Trend: Das klassische Fernsehen hat den Sprung ins Internet geschafft. Mittlerweile streamen mehrere Anbieter lineares TV. Diese Angebote dürften vor allem für Menschen ohne Kabelanschluss und Satellitenschüssel interessant sein. Aber auch Personen, die ihre Fernsehantenne nicht auf DVB-T2 umstellen wollen, können auf diese Weise einfach über das Internet weiter fernsehen. Darüber hinaus ermöglicht das lineare TV es, auch unterwegs via Notebook, Tablet oder Smartphone TV zu schauen.

Es gibt zwei unterschiedliche Anbieter-Arten

Gute Beratung ist empfehlenswert

Stream-Nutzung auch via App möglich

Bei den TV-Streaming-Anbietern lassen sich zwei unterschiedliche Arten unterscheiden: Zum einen gibt es große Internet-Provider, die das Fernsehen nur über das eigene Netz anbieten. Zum anderen existieren TV-Anbieter, die über jede beliebige Internetverbindung nutzbar sind. Die Telekom, Vodafone und 1&1 gehören zu den Internet-Providern mit TV-Angebot. Sie bieten das Fernsehen übers Internet nur an, wenn auch ein entsprechender Internetanschluss gebucht wurde. Dafür gibt es technische Gründe, denn Empfangsboxen und Verteilernetze müssen genau aufeinander abgestimmt sein, um einen störungsfreien Empfang sicherzustellen. Bei diesem IP-TV ist der Stream daher sehr stabil. Allerdings muss dafür ein eigener Receiver gemietet oder gekauft werden. Die Preise für IP-TV beginnen je nach Anbieter schon bei etwa 5 Euro.Allerdings sind die Vertragslaufzeiten ein großer Nachteil vom IP-TV. Sie liegen oft bei zwölf und manchmal sogar bei 24 Monaten. Deshalb sollten Verbraucher genau hinschauen, denn die Tarife sind nicht selten undurchsichtig. Es ist ratsam, sich die Verträge und Tarife genau erklären zu lassen und im Zweifel nachzufragen. Wer hingegen Internet-TV frei mit mehreren Endgeräten oder auch unterwegs nutzen möchte, muss auf die zweite Art von Anbietern zurückgreifen. Bekannte Provider in diesem Segment sind Magine TV, Zattoo oder TV Spielfilm. Sie funktionieren ganz unabhängig davon, welcher Internet-Provider gewählt wurde. Allerdings kann das ein Nachteil für die Übertragungsqualität und die verfügbare Bandbreite sein. Dieses Prinzip erfordert daher einen schnellen Internetanschluss: Zattoo beispielsweise empfiehlt eine Bandbreite von wenigstens 16 Megabit pro Sekunde. Noch besser wären 50 bis 100 Megabit pro Sekunde für eine perfekte Streaming-Qualität. Einen solchen Tarif finden Verbraucher mit einem DSL-Vergleich zu günstigen Preisen, der beispielsweise auf wechselpiraten.de durchgeführt werden kann. Bei diesem Vergleichsportal genügt es, die gewünschte DSL-Geschwindigkeit und die Vorwahl einzugeben und es werden alle verfügbaren Tarife miteinander verglichen.Zattoo streamt 80 Sender kostenlos. Dafür wird aber Werbung geschaltet. Es gibt auch einen Premium-Zugang, der 98 Sender umfasst. Davon sind 58 Sender in HD. Zudem gibt es beim Premium-Account die Möglichkeit, bis zu 30 Sendungen aufzunehmen. Er ist für 10 Euro im Monat buchbar. Denselben Preis verlangt auch TV Spielfilm für zusätzliche Sender, Werbefreiheit und HD-Qualität. Wer das Free-Paket von TV Spielfilm nutzen möchte, erhält 50 Sender gratis. Bei Magine TV sind 30 Sender kostenfrei und die Bezahlversion ist gestaffelt: Es können entweder mehr als 45 Sender für 10 Euro im Monat oder 65 Sender für 20 Euro im Monat gebucht werden. TV Spielfilm, Zattoo und Magine TV können auch mit Apps für iOS und Android genutzt werden.