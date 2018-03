Fernsehförster der Nation: Schauspieler Christian Wolff wird 80

Diese TV-Rolle wurde sein Markenzeichen: Fast 20 Jahre lang spielte Christian Wolff sich als Martin Rombach vom "Forsthaus Falkenau" in die Herzen der Zuschauer. Er stand aber auch für viele Filme vor der Kamera. Nun wird er 80 Jahre alt - und feiert auf der Bühne.



Bis heute wird er gelegentlich als "Förster Rombach" auf der Straße angesprochen: Die ZDF-Serie "Forsthaus Falkenau" verbinden noch immer viele Zuschauer mit dem Schauspieler Christian Wolff. Die Förster-Rolle gab er 2006 ab. An Ruhestand denkt er freilich nicht: An seinem 80. Geburtstag am 11. März wird er im Contra-Kreis-Theater in Bonn auf der Bühne stehen und danach im kleinen Kreis mit Kollegen und Familie auf der Godesburg feiern. Er spielt in dem Stück "Fremde Verwandte" - zusammen mit seinem Sohn Patrick Wolff, der auch in der Komödie sein Sohn ist.