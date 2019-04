"Fernsehgarten"-Saison startet morgen auf Gran Canaria

Moderatorin Andrea Kiewel entführt die ZDF-Zuschauer an den nächsten drei Sonntagen nach Gran Canaria. "Fernsehgarten on tour" macht Station auf der Kanareninsel, bevor die hiesige Saison auf dem Mainzer Lerchenberg beginnt.



Die erste Ausgabe läuft an diesem Sonntag (14. April) um 12 Uhr unter anderem mit Marquess, Stereoact feat. Vincent Gross, Cesár Sampson und Parallel. Gastgeberin Kiewel hat aber auch talentierte Wasserratten und Akrobaten eingeladen.