"Fernsehgarten" schmeißt Mockridge-Intimus Faisal Kawusi raus

Mit gehangen, mit gefangen: Rund vier Wochen nach Luke Mockridges umstrittenen Auftritt im ZDF-"Fernsehgarten" hat die Traditionssendung seinen Kollegen Faisal Kawusi ausgeladen.



Dieser kritisierte auf Instagram, seine seit langem geplante Darbietung beim "humorvollsten Laden Deutschlands" auf dem Mainzer Lerchenberg an diesem Sonntag sei nur zwei Tage zuvor von dem Sender "knallhart abgesagt" worden. Das sei "sehr respektlos".



Vergangenes Jahr habe er beim ZDF-"Fernsehgarten" schon einmal "total professionell" seinen Job abgeliefert. Scherzhaft fügte Kawusi hinzu, der Auftritt seines Kollegen Mockridge habe wohl zu der Absage geführt. Er werde "nie wieder" im "Fernsehgarten" auftreten, versicherte Kawusi.