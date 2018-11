Fernsehgeräte: Ultra HD ist Marktführer

Bis Anfang 2019 werden in Deutschland 10 Mio. UHD-TVs verkauft sein. Der Marktanteil von UHD-TVs ist 2018 erstmals über 50 Prozent gestiegen. Die Mehrheit der UHD-TVs unterstützt High Dynamic Range (HDR).



Nach einer Prognose der Deutschen TV-Plattform wird Anfang 2019 die Zahl der in Deutschland verkauften Ultra HD-Fernseher die 10-Millionen-Grenze übersteigen. Da die Verbraucher immer größere Bildschirmdiagonalen wollen und die Anschaffungskosten sinken, ist der Absatz von Ultra HD-TVs im Jahr 2018 gegenüber 2017 bislang um mehr als 32 Prozent gestiegen.