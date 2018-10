Fernsehmesse MIPCOM beginnt - Ben Stiller mit Ausbruchsdrama

Mehr denn je wetteifern Sender und Abrufplattformen um die Gunst des Publikums und um die besten Inhalte. Und immer mehr Hollywoodgrößen steigen in dieses Geschäft mit ein.



- Seine Filme haben an den Kinokassen weltweit schon Milliarden Dollar eingespielt. Jetzt hat Schauspieler Ben Stiller (52) das Fernsehen entdeckt: Auf der Fernsehmesse MIPCOM, die am Montag (15. Oktober) in Cannes beginnt, hat Stillers Produktion "Escape at Dannemora" Weltpremiere.