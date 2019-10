Fernsehzuschauer sehen lieber Udo Jürgens als das "Supertalent"

Der ZDF-Samstagskrimi hat das Quotenrennen im deutschen Fernsehen gewonnen, aber auch für Shows und eine Vox-Doku über Udo Jürgens lief es gar nicht schlecht.



Der Film "Tödliche Seilschaften" aus der ZDF-Samstagskrimireihe "Ein starkes Team" hat am Samstag die höchste Zuschauerzahl zur besten Sendezeit erzielt. Im Schnitt 6,35 Millionen (21,4 Prozent Marktanteil) schalteten den Film ab 20.15 Uhr ein. Die ARD-Spielshow "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume sahen im Ersten 5,44 Millionen (19,6 Prozent). Die RTL-Castingshow "Das Supertalent" schauten 3,46 Millionen (11,9 Prozent). Der Fantasyfilm "Harry Potter und der Feuerkelch" von 2005 bei Sat.1 erreichte 1,63 Millionen (5,8 Prozent).

Die rechtzeitig zum Kinostart des Musikfilms "Ich war noch niemals in New York" platzierte vierstündige Vox-Doku "Ich wünsch Dir Liebe ohne Leiden - 85 Jahre Udo Jürgens" verfolgten 1,29 Millionen (5,0 Prozent). Die Hollywoodkomödie "Wir sind die Millers" bei ProSieben sahen sich 1,17 Millionen an (4,0 Prozent).



Die vierte Folge der letzten und achten Staffel der populären Fantasyserie "Game of Thrones" bei RTL II schalteten 0,82 Millionen um 20.15 Uhr ein (2,8 Prozent), die US-Serie "Hawaii Five-0" bei Kabel eins 0,78 Millionen (2,7 Prozent).



Das "ZDF spezial" mit dem Thema "Brexit-Entscheidung verschoben - wie geht es weiter in London?" sahen sich nach den 19-Uhr-"heute"-Nachrichten 2,33 Millionen an (9,8 Prozent).