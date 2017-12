"Fifa" und "League of Legends": eSports-Finale bei Sport1.de

Der elektronische Sport rückt auch in der deutschen Berichterstattung immer mehr in den Fokus. Sport1 widmet sich am Wochenende online einem besonderen Finale der Szene.



Noch vor wenigen Jahren wäre es kaum denkbar gewesen, dass dort, wo üblicherweise Fußball, Formel Eins und Co. gezeigt werden, auch einmal ein paar Zocker ihren Platz finden. Am kommenden Wochenende ist auf der Homepage von Sport1 das Finale der Wintermeisterschaft der deutschen ESL (Electronic Sports League) im Livestream zu sehen.