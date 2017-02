"Fifty Shades"-Produzent arbeitet an John Lennon-Yoko Ono Film

Ein noch unbenannter Film des "Fifty Shades of Grey"-Produzenten Michael de Luca soll die Beziehung von John Lennon und Yoko Ono auf die Leinwand bringen.



Michael de Luca arbeitet zusammen mit Yoko Ono an einem Film über ihre 14 jährige Beziehung mit John Lennon. Das wohl berühmteste Liebespaar der Pop-Geschichte lernte sich in einer Londoner Galerie kennen. Der Beatle kam mit der Künstlerin über ihr Werk "Painting to Hammer a Nail In" ins Gespräch. Das war 1966. Drei Jahre später heirateten sie in Gibraltar, ein Jahr bevor die Beatles sich auflösten. In der Boulevardpresse wurde damals Yoko Ono die Schuld an der Trennung gegeben. 2012 erklärte aber Paul McCartney, dass Yoko nicht die Ursache dafür war. Die Ermordung John Lennons am 8. Dezember 1980 war der traurige Höhepunkt der Liebesgeschichte von Ono und Lennon.