Filesharer WeTransfer will Musik-Platform werden

Das Angebot an Musikportalen im Internet ist bereits recht unübersichtlich, dennoch will nun ein weiterer Anbieter auf den Markt drängen. Das bisher als Filesharing-Plattform bekannte WeTransfer will allerdings keinen Streamingdienst starten.



Wer Musik online finden will, muss nicht lange suchen. Schließlich gibt es mit Spotify, Apple Music, Napster oder Soundcloud bereits eine große Auswahl an Plattformen, über die Musik gehört oder geteilt werden kann. Nun soll diese Auswahl noch größer werden, denn die Filesharing-Plattform WeTransfer will künftig auch als Musik-Anbieter glänzen.